Legar meiner OL-maraton kan føre til dødsfall

Dei meiner at det vil redusere risikoen for at løparar blir ramma av heteslag.

Legegruppa har allereie vore i møter med Tokyos organisasjonskomité.

– Vi hadde ikkje hatt dette møtet om vi ikkje var urolege. Vi trur at den noverande planen kan føre til dødsfall, seier Haruo Ozaki, som er leiar i Tokyos medisinske foreining.

Etter den noverande planen skal maratonløpet starte 07.00. Legane meiner det er for seint fordi store delar av løpet dermed vil gå føre seg i altfor sterk varme.

OL i Tokyo blir arrangert 24. juli til 9. august, og på den tida kan temperaturen bli veldig høg i den japanske hovudstaden.

