Belgisk fotball: Fem mistenkte framleis varetektsfengsla

sport

Tidlegare i månaden vart over 20 personar sikta for å ha drive med organisert kriminalitet eller for å ha kvitvaska pengar. 10. oktober vart det gjennomført heile 57 politirazziaer i fleire land etter mistanke om svindel i belgisk fotball.

Mogi Bayat er blant dei fem som framleis må sitte i varetekt. I media blir han sagt å vere Belgias mektigaste sportsagent. Også agentane Dragan Siljanoksi og Karim Mejjati er i varetekt. Det same er Mechelens økonomidirektør Thierry Steemans og ein tidlegare advokat.

44 av razziaene fann stad i Belgia, mens dei andre aksjonane vart gjort i Frankrike, Luxembourg, Kypros, Montenegro, Serbia og Makedonia.

Den belgiske påtalemakta har tidlegare opplyst at lista over mistenkte også omfattar styremedlemmer i klubber, dommarar, eit rekneskapsfirma, gullsmedforretningar, trenarar, journalistar og moglege samarbeidspartnarar.

(©NPK)