Noreg sender ikkje dopingkontrollørar til Tokyo-OL

Grunnen er at Antidoping Norge verken er fornøgd med arbeidsvilkåra for kontrollørane eller måten testinga blir gjort på.

– Vi er opptatt av kvaliteten på kontrollarbeidet og å sørgje for at det blir gjort på ein sikker og god måte for utøvarane. Då meiner vi at ein må etterspørje kompetente kontrollørar og vere villig til å legge ressursar i det, på same måte som ein gjer med dommarar og andre funksjonærar i internasjonale idrettsarrangement, seier dagleg leiar Anders Solheim til TV 2 og fortset:

– Og så langt har det ikkje skjedd. Då må nokon seie ifrå og stå på prinsippa. Det har vi valt å gjere i samband med OL i 2018. Den linja har vi tenkt å køyre vidare i 2020. Inntil det blir endra, så har vi ikkje tenkt å sende kontrollørar.

Antidoping Norge reagerer på at ordninga i OL i stor grad er basert på fri vilje. Det er også avslørt kritikkverdige forhold under prøvetaking både under 2016-leikane i Rio og i Pyeongchang tidlegare i år.

