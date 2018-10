Luksushotell for Carlsen under VM-opphaldet i London

sport

Femstjernershotellet har tidlegare vore kjent om Chancery Court og ligg ikkje langt unna spelelokalet der han skal møte amerikanske Fabiano Caruana 9. november.

– Det er 150 meter unna spelelokalet og er veldig roleg og fint, seier Carlsens manager Espen Agdestein til VG.

Hotellet har mange restaurantar av høg klasse, men Carlsen vel å ta med seg sin faste VM-kokk Magnus Forssell.

Magnus Carlsen innrømmer at det byr på visse problem å spele VM-kamp i London i november.

– London har mange gode sider, men i november vil det truleg vere ganske surt og mørkt, og den kombinasjonen er ikkje spesielt god om du vil vere på topp fysisk og psykisk, seier han.

Magnus Carlsen har tidlegare spelt VM-kampar i Chennai, Sotsji og New York.

Under VM i London vil han ha dei same menneska rundt seg som han hadde i New York for to år sidan. Det er faren Henrik Carlsen, manageren Espen Agdestein, kokken Magnus Forssell, legen Brede Kvisvik, trenaren Peter Heine Nielsen og «livvakta» Bjørn Gunnar Nesse.

(©NPK)