Bendtner-tiltalen utvida med to nye forhold

Bendtner var frå før tiltalt for å ha slått ein taxisjåfør i ansiktet med knytt neve og for å ha sparka den liggjande sjåføren i hovudet.

Han er tiltalt etter det dansk straffelov kallar ein mild valdsparagraf.

I tillegg skriv BT.dk tysdag at Bendtner er tiltalt for ikkje å ha brukt setebeltet på drosjeturen. Han er også tiltalt fordi han forlét taxien utan å betale for turen. Den kosta 52 kroner.

Episoden som førte til tiltalen skjedde etter ein taxitur som Bendtner tok saman med kjærasten Philine Roepstorff. Den enda med at sjåføren blei påført dobbelt kjevebrot.

Taxisjåføren krev erstatning for tapt arbeidsforteneste, men er også sjølv tiltalt for forsøk på vald. Han skal blant anna ha kasta ein flaske mot Bendtner og kjærasten.

RBK-spelaren har heile tida hevda at han er uskyldig etter tiltalen.

Rettssaka mot RBK-spissen er fredag 2. november, og det er sett av tre timar til saka.

