Sørgjande Leicester-spelarar stod over treninga

Mange av spelarane stod styreformannen nær. Sky Sports melder måndag at spelarane i Premier League-klubben møtte til trening, men inga trening blei gjennomført.

Ein krisepsykolog skal ha vore til stades på treningsfeltet.

Spelarane besøkte også ulykkesstaden, som dei siste dagane er forvandla til eit blomsterhav.

Måndag ettermiddag blei spelarane frakta i buss til arenaen, der dei saman med støtteapparatet var i møte med Aiyawatt Srivaddhanaprabha, sonen til den avdøde Leicester-eigaren. Sonen er også viseformann i klubben.

Etter at det søndag blei stadfesta at klubbeigar Vichai Srivaddhanaprabha omkom i ei helikopterulykke laurdag har tusen av fans tatt turen til ulykkesstaden for å legge ned blomster og vise respekt.

Vichai Srivaddhanaprabhan var svært godt likt, ikkje berre av Leicester-fansen, men også av folk i byen. 60-åringen donerte milliardar av kroner til velgjerande formål i byen, blant anna til sjukehus.

Srivaddhanaprabha kjøpte den engelske fotballklubben i 2010.

