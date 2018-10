Sölden-renn blir flytta til Saalbach-Hinterglemm

sport

Heftig snøfall og ein sjenerande sterk vind gjorde at storslalåmopning på Rettenbachbreen i Sölden måtte utsettast søndag.

Umiddelbart etterpå opplyste Det internasjonale skiforbundet (FIS) at det ville bli jobba for å omplassere rennet i terminlista. Måndag var ein i mål med den jobben.

20. desember skal det køyrast storslalåm i Saalbach-Hinterglemm.

Også i fjor måtte opningsrennet for menn i Sölden flyttast som følgje av vêrforholda. Den gongen blei rennet ikkje erstatta som følgje av at FIS-regelverket ikkje opna for dette.

Før sesongen i år er dette endra på.

Det første verdscuprennet for sesongen på herresida blir no slalåmrennet i finske Levi 18. november. Den første storslalåmkonkurransen for menn går etter planen i Beaver Creek 2. desember.

