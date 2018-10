Verdscupopninga i alpint i fare

sport

Fredag er det flott vêr både i Sölden og oppe på breen der kvinnene skal køyre storslalåm laurdag og mennene storslalåm søndag.

Men både laurdag og søndag er det meldt mykje regn i sjølve Sölden, og sidan renna går på Rettenbachbreen på 3000 meters høgde over byen er det stor sjanse for at nedbøren der kjem i form av snø.

Store mengder snø kan gjere det utfordrande for arrangøren. Sist år vart storslalåmen for menn avlyst i Sölden nettopp på grunn av snø og vind.

Vêret er naturleg nok ein stor snakkis blant både utøvarar og andre i miljøet, og det finst dei som trur at det kan ende med avlysing både laurdag og søndag.

(©NPK)