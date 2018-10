Iversen: – Det blir ikkje skiløparar av dei som juksar

sport

Fluorforbodet gjeld glidprodukt og vart vedtatt av langrennskomiteen i Norges Skiforbund sist helg. Hensikta er å skåne smørjarar og hindre at folk blir sjuke, samtidig ønsker ein å gjere sporten meir tilgjengeleg for alle slik at ikkje berre dei med god råd har moglegheita til å sikre seg dei beste og dyraste produkta.

Langrennskomiteen ønsker å bidra til at utstyrsjaget blir neddempa.

– Dette er eit tiltak eg støttar 100 prosent. Eg har vore med i barne- og ungdomsidretten gjennom eigne gutar tre gonger, og eg må seie at eg er sjokkert over enkelte miljø. Eg synest at dette er på sin plass, og eg håpar at det blir eit positivt tiltak som alle går heilhjarta inn for. Du blir ikkje nokon dårlegare langrennsløpar på sikt av dette, seier kvinnelandslagstrenar Ole Morten Iversen til NTB.

Juks?

Landslagstrenaren er far til blant anna allroundlandslagets Emil Iversen og har også mange år bak seg som lærar på idrettsgymnas.

Enkelte meiner at forbodet kan føre til juks sidan det ikkje er lagt opp til noka straff for dei som måtte bryte reglane. Mistenkeleggjering og uthenging av konkurrentar er andre motargument som er nemnt.

– Dersom nokon vil jukse for å vinne eit skirenn som 15-åring, så får dei nesten få lov til det. Det er foreldra som er det største problemet, meiner Iversen.

Blir ikkje skiløparar

– På kva måte?

– Dersom det er foreldre som vil at deira ungar skal vinne på uheiderleg vis, så får dei berre gjere det, men eg kan love deg at det ikkje blir nokon skiløparar av dei. Det er ikkje sikkert foreldra ser det når dei er 15–16 år. Dette blir sjølvsagt vanskeleg å handheve, men det er ein haldningskampanje. Eg synest det er prisverdig at Noreg tør å prøve. Eg støttar det fullt ut, seier Ole Morten Iversen.

(©NPK)