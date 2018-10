FA innfører bagforbod på Wembley

sport

Ifølgje dei sikkerheitsansvarlege i England er Wembley ein «utsett stad» når det gjeld terroranslag.

FA-direktør Martin Glenn seier til avisa The Daily Telegraph at terroraksjonar som den mot Ariana Grande-konserten i Manchester i fjor, der 22 personar omkom, viser kor sårbare slike store arrangement er.

– Vi veit frå sikkerheitsmyndigheitene at Wembley er eit utsett mål. Til neste kamp, når USA spelar her, vil vi for første gong innføre eit bagforbod. På nokre stadar skal vi ha sikkerheitssjekkar som på flyplassane, seier Glenn.

(©NPK)