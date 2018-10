Svindal fire veker før sesongstarten: – Sjansane er ikkje blitt noko dårlegare

sport

Ingen veit om Svindal tar ein sesong til. Nyleg sa han at det er 50/50, og den utsegna står veteranen ved ein månad før startskotet for fartssesongen i Canada.

– Sjansane har ikkje blitt noko dårlegare i alle fall. Grunnen til at det er 50/50 er ikkje at eg står på ski og tenkjer at dette kan ryke når som helst. Det er meir at eg veit kor stor forskjell det er på å køyre trening på lette forhold på ein isbre mot å køyre noko som liknar på renn.

– Nå er eg smart, men du kan ikkje vere smart når du køyrer for å vinne, seier Svindal i møtet med norsk og internasjonal presse i forkant av verdscupopninga i Sölden i helga.

Respekt

Der stiller ikkje Svindal, men han var likevel på plass i Austerrike for å spreie blest om alpinsporten. 35-åringen seier det ikkje er frykt som spelar inn når han vurderer sjansane for at han tar enda ein vinter med skiene på beina.

– Det er respekten for det ukjente som eg ikkje har prøvd før i år, som gjer at eg seier det er 50/50.

Svindal er optimistisk og håpar å kunne stille i Lake Louise nærmast som normalt. I slutten av november står utfor og super-G på verdscupprogrammet.

Store steg

Romerikingen har uttalt at han ville ha lagt opp om han i april hadde vore tvungen til å ta ei avgjerd om eiga framtid. Da hadde han vondt i kneet og strevde etter OL-sesongen.

– Det gjekk trått i april og mai, men så tok eg veldig store steg i juni. Derfrå har det gått gradvis. Det tok to månader å få ned hevelsen utan å bruke masse hjelpemiddel. Da dette skjedde i midten av juni, kunne eg begynne å trene styrke. Det gjekk mykje betre etter det.

Svindal har dei siste åra slite med knetrøbbel som følgje av uhellet i Kitzbühel i 2016. Da røyk både korsbandet og menisken i høgrekneet. I tillegg fekk han bruskskadar.

Neste veke drar han saman med det norske fartslaget til Colorado i USA for ei siste treningssamling før sesongstarten. Da vil vi vite meir om Svindal og avgjerda han tar om vegen vidare.

(©NPK)