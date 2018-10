sport

Fifa planlegg å doble premiepengane i fotball-VM for damer frå 2015 til 2019, men likevel aukar gapet frå dame- til herrespelarar.

– Dei nordiske landa har eit samarbeid om å fremme kvinnefotballen i Fifa og Uefa. I det samarbeidet ønsker vi å auke premiepengar, turneringsbidrag og internasjonale meisterskap, seier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Både Fifa og Uefa hevdar at premiepengane aukar i prosent. Problemet er at premiepengane i fotball-VM for kvinner har vore så låge, så sjølv om premiepengane blir dobla frå 2015 til 2019, aukar forskjellen mellom damer og herrar.

– Vi meiner bidraga er for låge, og dei må aukast. Det handlar om at vi må sette trykk på Fifa, seier Svendsen.

Krev rettferd

Etter avtalen om likelønn mellom det norske kvinne- og herrelandslaget i oktober i fjor var reaksjonane mange.

– I Vest-Europa har det skapt ein reaksjon, men når vi bevegar oss ut av Europa er det litt varierande. Alle land i verda er ikkje så opptatt av kvinnefotball, dessverre. Det er ei utfordring, men vi må uansett betre rammevilkåra, seier Svendsen.

Svenske Fotbollskanalen omtalte saka først. Dei har fått tilgang til brevet sendt av den svenske spelarforeininga. NISO har sendt eit tilsvarande brev med ei oppfordring om å auke bidraga til kvinnefotballen.

– Spelarane er ute etter rettferd, ikkje berre når det gjeld prispengar. Dette gjeld også baner, dommarutstyr og TV-sendingar, seier ei kjelde til svenske Fotbollskanalen.

– Ei historisk moglegheit

Brevet frå svenskane er sendt til Fifas generalsekretær Fatma Samoura, og er underteikna av Magnus Erlingmark og Anders Jemail, generalsekretær og styreleiar i den svenske spelarforeininga. Brevet er sendt i samband med møte i Fifa-styret som startar torsdag. Der skal blant anna premiepengar for VM for kvinner i 2019 diskuterast.

– Dette møtet representerer ei historisk moglegheit for Fifa til å respektere og oppfylle sine statuttar om likestilling mellom kjønna, skriv den svenske spelarforeininga i brevet.

Møtet i Fifa-styret er i Kigali i Rwanda. Det internasjonale fotballforbundet planlegg å auke prispengane frå 135 millionar i 2015 til 270 millionar i 2019. I tillegg ønsker Fifa å gi 100 millionar til førebuingar, og 85 millionar til klubbane som slepper sine spelarar.

– Prispengane til VM for damer er berre 7,5 prosent av prispengane til VM for herrar i 2018. Gapet mellom menn og kvinner aukar med 27 millionar dollar frå 2014 til 2019, skriv svenskane i brevet.

(©NPK)