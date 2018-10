Solér blir sportssjef i Norsk Toppfotball

sport

Frå 1. november gyv han laus på den viktige jobben i ligaforeininga for klubbane i Eliteserien og 1. divisjon. Solér ønsker å bruke si mangeårige erfaring som fotballeiar til å hjelpe norsk fotball nærmare Europa-toppen.

– Eg er veldig glad og spent. Dette var den eine jobben i Fotball-Noreg eg hadde lyst på, seier Solér til NTB og utdjupar:

– Denne rolla dreier seg mykje om å vere ute og jobbe saman med toppklubbane og diskutere det som skjer på fotballbana, altså sjølve spelet, trenarar, spelarar og leiarar. Alt det ein må jobbe med for å bli betre. Nettopp det at det er ein så operativ jobb er det som trygger meg.

Brei bakgrunn

Mange hugsar Solér som Lillestrøm-profil, landslagsspelar og tysklandsproff. Han har også vore sentral i norsk fotball som agent og som investor og leiar i Start, og tillegg var han sportssjef i amerikanske New York Red Bulls.

Dei siste åra har den psykologiutdanna romerikingen jobba med leiarprosessar både i fotballen og næringslivet. Han var ikkje i tvil om at han skulle takke ja til sportssjefjobben i NTF.

– Nei, eg hadde jobba så hardt for å få den. Det var ein ordentleg tøff prosess med sterke konkurrentar. Så eg var veldig glad då eg skjønte at eg låg godt an i løypa, og endå gladare då eg skjønte at eg kom til å få jobben, seier han.

Utvikling

Norsk Toppfotball beskriv Erik Solér som ein unik profil i Fotball-Noreg og er sjølvsagt fornøgd med å få 58-åringen med på laget.

– Med Erik har toppklubbane fått ein sportssjef med sterk internasjonal erfaring. Eg har sjeldan møtt nokon som er så målretta og hardtarbeidande som Erik Solér. Vi har samtidig fått ein kaptein på skuta som vil sette spelar- og trenarutviklinga i alle våre toppklubbar opp mot ein internasjonal standard, noko vi gler oss til å sjå resultatet av, seier administrerande direktør Leif Øverland.

– Spelarar blir utvikla i klubbane, og Erik vil med basis i føresetnadene til klubbane sikre at dei får gode sportslege rammevilkår og at dei utviklar profesjonelle trenarar, legg Øverland til.

