Ingen fleire sjuke i langrennstroppen, Northug og Iversen kan lufte seg

– Det er ingen fleire sjuke sidan i går. Dei som no har vore lenge nok for seg sjølv, kan begynne å lufte seg igjen, seier medisinsk ansvarleg for langrennslandslaget, Øystein Andersen, til NTB.

Det inneber at Petter Northug og Emil Iversen kan bevege seg i roleg tempo onsdag. Dei vart ramma av omgangssjuke i helga.

Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Mari Eide er sjuke og framleis isolerte frå resten av løparane.

– Det er ikkje slik at det er ulovleg for dei å gå ut på terrassen og trekke litt luft. Men det viktigaste no er å avgrense smitten ved å halde dei som er sjuke borte frå gruppa. Når ein så begynner å bli klar, kan ein gå ut ein tur, seier Andersen.

Han vil ikkje fastslå kva som har ramma dei norske langrennsløparane, men seier at det mest sannsynleg er snakk om eit virus.

– Det verkar slik ut frå korleis utøvarane opplever det.

