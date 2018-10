Thomas Myhre «svært skuffa» over framstillinga i Hareide-boka

sport

Den tidlegare landslagskeeperen og forfattaren av boka, Arild Stavrum, har heilt ulike versjonar av bakgrunnen for samtalane der Myhre kalla Hareide ein «kynisk jævel» og sa at han hatar han.

– Eg er svært overraska og svært skuffa over at ein tidlegare lagkamerat og nær venn har brukt private og fortrulege samtalar mellom to kameratar i boka, skriv Myhre til blant andre VG og TV 2.

– Eg er òg svært skuffa over at eg ikkje har fått sitatsjekk, slik forfattaren har lovd fleire gonger. Eg har ikkje fått anledning til å lese det som omhandlar meg, og vart først gjort merksam på innhaldet av NRK laurdag kveld.

Arild Stavrum, som skreiv boka «Åge Hareide – et fotballiv» i tett samarbeid med den meritterte trenaren, har ein heilt annan versjon.

– Det som står i boka, er ting som vart snakka om i samband med intervjuet eg gjorde med han på band, og det var ikkje ein privat, fortruleg samtale. Det var til boka, seier han til TV 2.

– Slik eg avtalte det med han, skulle Thomas få lese det som skulle stå i boka, og vere førebudd på det som kom. Og det fekk han, seier Stavrum til VG og legg til at det aldri var nokon tvil om at det dei snakka om skulle brukast i boka.

(©NPK)