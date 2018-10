RBK-sjefen vil prioritere seriefinalen

sport

Søndag måtte RBK nøye seg med 0–0 og eitt poeng mot Lillestrøm Åråsen. Samtidig tok gullrival Brann ein knapp 2-1-siger borte mot Stabæk.

Med fire serieomgangar igjen å spele har dermed Rosenborg berre to poeng til gode på bergensarane på toppen av tabellen. Det set så definitivt ein ekstra spiss på storkampen i Bergen kommande søndag.

Før den tid skal Rosenborg samtidig ut mot Salzburg i Europaligaen. I eit intervju med Adresseavisen er trenar Rini Coolen klar på at oppgjeret i Austerrike ikkje på nokon måte er like viktig som seriefinalen.

– Normalt sett er alltid den første kampen den viktigaste. Men vi må tenkje to kampar på ei og same tid denne veka. Alle skjønnar det. Den viktigaste kampen i år blir spelt mot Brann på søndag, og den må vere hovudfokus, seier Coolen til lokalavisa.

Han opnar vidare for å spare viktige spelarar i Austerrike.

– Mange av spelarane i troppen vår er nettopp komne tilbake etter muskelskadar, og eg kan ikkje bruke dei i alle kampane. Eg har ein plan for det. Derfor kan det skje at vi må kvile enkelte mot Salzburg for at dei skal vere 100 prosent klare til kampen mot Brann. Må eg prioritere, er Brann-kampen den viktigaste. Den kampen er for viktig med tanke på kven som vinn serien til at eg ikkje skal ta slike omsyn, seier Rosenborg-sjefen.

RBK har slite med sjukdom i troppen den siste tida. Mot LSK var både Mike Jensen, Alexander Søderlund og Anders Konradsen uaktuelle.

Coolen er ikkje bekymra for at det vil påverke laguttaket til kampen torsdag.

– Nokre av spelarane blir igjen heime, men det er ikkje på grunn av sjukdom, seier han.

RBK står utan poeng i Europaligaen etter to kampar. Salzburg har full pott.

(©NPK)