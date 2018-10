Northug tilbake på utøvarhotellet

sport

Sprintlandslagstrenar Arild Monsen bekreftar overfor TV 2 at langrennsstjerna langt på veg er kvitt omgangssjuka som har sett han ut dei siste dagane.

– Northug har ete igjen. Piler peikar bratt oppover. Han er kjempehappy og har slanka seg, seier Monsen til kanalen.

Northug fekk omgangssjuke natt til søndag og vart umiddelbart isolert og flytta til eit anna hotell enn resten av sprintlandslaget i Italia.

Sprintlandslagstrenar Monsen antydar at eit besøk på ein pizzarestaurant kan vere årsaka til sjukdomsproblema som har ramma store delar av den norske langrennsleiren i Val Senales.

– Antakeleg kjem av det at vi åt pizza ein kveld, og at det var der det starta. Vi har ikkje bevis, men når nokon blir akutt sjuk på natta tyder det på at det kjem av maten, seier han.

