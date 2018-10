Mørk gård blir hovudarena i orienterings-VM

sport

Det opplyser VM-arrangøren i ei pressemelding.

– Vi har nyleg hatt ei synfaring med aktørane under VM. Der vart vi einige om mykje, sjølv om det framleis står att detaljar som må på plass. Men for publikum er det Mørk gård som blir staden å dra desse augustdagane, seier VM-direktør Per Bergerud.

Meisterskapen går i Østfold 12. til 17. august neste år. Eit større område på kommunegrensa mellom Spydeberg, Skiptvet og Våler vil bli sperra av for dei kommande VM-løypene.

NRK skal sende VM-finalane direkte.

– Det var fantastisk at NRK sende 5,5 timar frå prøve-VM tidlegare i haust. Det gav oss ein flying start på marknadsføringa av arrangementet neste år. Og dei lovar endå betre TV-produksjon under VM, seier Bergerud.

(©NPK)