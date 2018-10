Fotball: Jamaica VM-klar for første gong

sport

Khadija Shaw og Jody Brown gav Jamaica leiinga to gonger i Frisco i Texas, men Panama utlikna begge gongene. I straffesparkkonkurransen redda Jamaicas reservekeeper Nicole McClure to skot, og Dominique Bond-Flasza stod for det avgjerande sparket.

USA vart Concacaf-meister med 2–0-siger over Canada i finalen etter mål av Rosemary Lavelle og Alex Morgan. USA og Canada sikra VM-billett allereie då dei vann semifinalane sine. USA vann 6–0 over Jamaica, Canada 7–0 over Panama.

Amerikanaren Julie Ertz vart kåra til den beste spelaren i turneringa, mens Morgan vart måldronning med sju scoringar.

Jamaica er det første karibiske laget som skal delta i fotball-VM for kvinner.

Panama får ytterlegare ein sjanse i det interkontinentale omspelet mot Argentina i november. Panama slo sensasjonelt ut Mexico i gruppespelet i Concacaf-meisterskapen.

Trekninga for VM-sluttspelet i Frankrike skjer i Paris 8. desember. Noreg er blant dei kvalifiserte laga, som i alle tidlegare kvinne-VM.

