Carlsen til VM som verdseinar, Vålerenga slått i europacupen

Carlsens VM-rival Fabiano Caruana kunne torsdag ha overteke førsteplassen på verdsrankinga, der nordmannen har trona i over sju år. Det hadde skjedd om Carlsen tapte for russaren Svidler i den siste runden i europacupen, men han lét seg ikkje slå.

Det gjorde derimot Vålerenga, som spelte om sigeren i europacupen då Mednji Vsadnik St. Petersburg var motstandar. Den russiske klubben vann to av seks parti, Vålerenga ingen.

Lagkapteinen Borki Predojevic og svensken Nils Grandelius har storspelt i turneringa og hjelpte Vålerenga til sensasjonell turneringsleiing i Halkidiki i Hellas før den aller siste kampen torsdag. Der gjorde Predojevic og Grandelius kvar sin stygge feil som gav motstandarane overtaket.

Maxim Rodshtein tok først sigeren mot Predojevic, og då Vladimir Fedosejev slo Grandelius, var det klart at St. Petersburg kom til å vinne kampen. To parti hadde allereie enda med remis, og det låg ikkje an til Vålerenga-siger i nokon av dei to andre.

Framleis på topp

Svidler hadde ei stund eit lite overtak mot Carlsen, men den norske verdsmeisteren slo tilbake og sikra utfallet han trong for å halde Caruana bak seg på verdsrankinga til dei to møtest i VM-duell i London i november.

Fleire dagar på rad i europacupen har Carlsens sju år lange regjeringstid som verdseinar stått på spel, men han har gong på gang gjort det som skulle til for å halde på førsteplassen, og Caruana får ikkje den oppturen det hadde vore å gå til brettet i London som nummer éin.

Amerikanaren er rett bak på rankinga, og det ligg an til ein svært spennande duell om tittelen. Likevel verkar det trygt at Carlsen kan setje seg ved brettet som både verdsmeister og verdseinar.

Avgjort

Aryan Tari spelte remis mot Maxim Matlakov, Jevgenij Romanov mot Kiril Aleksejenko. Då Carlsens parti mot Svidler enda med remis etter 58 trekk klokka kvart over seks, norsk tid, var det klart at Vålerenga hadde tapt.

Nokre minutt seinare vart det òg remis mellom David Howell og Nikita Vitjugov, og dermed vann den russiske klubben 4–2.

Sannsynlegvis fører tapet til at det ikkje blir pallplass for Vålerenga.

Ding Liren, som spelte remis mot Carlsen onsdag, unngjekk forresten tap torsdag. Dermed står kinesaren utan tap i 94 turneringsparti på rad og er berre eitt parti frå å tangere Mikhail Tals verdsrekord frå 1974.

