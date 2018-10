Carlsen redda seg unna etter gigatabbe

sport

Tabben skjedde i det 23. trekket då Carlsen flytta ein bonde til g4. Då kokte det over på sosiale medium, og dei aller fleste var einige om at Carlsen kom til å tapa med kvite brikker. Eit tap ville bety at Carlsen måtte ned frå toppen av verdsrankinga for første gong på sju år, men med remis mot Ding har han framleis 3,5 poeng å gå på mot Fabiano Caruana.

Carlsen treng ein remis mot ein spelar ranka betre enn 2561 poeng for å behalda leiinga med eitt poeng på rankinga før møtet med Caruana om VM-tittelen i London i november.

Partiet mot Ding Liren blei høgdramatisk. Det gjekk opp og ned heile vegen, og pila viste svært lenge stor fordel til Ding. Kinesaren var heller ikkje interessert i å tapa etter som han spelte partiet sitt nummer 93 utan tap. Klarar han 95 på rad, vil han tangera verdsrekorden for talet på spelte turneringsparti på rad utan tap. Den avdøde latviaren Mikhail Talj skal i si tid ha spelt 95 parti på rad utan nederlag, og han var også verdsmeister i 1960, ein tittel han tapte igjen året etter.

Det er ikkje avgjort korleis kampen mellom Vålerenga og makedonske Alkaloid endar. Fire av seks parti er enda med remis.

I tillegg til remis for Carlsen mot Ding Liren, blei det også remis for lagkaptein Borki Predojevic, Jevgenij Romanov og Aryan Tari.

Partia til Nils Grandelius og David Powell er ikkje avgjort.

