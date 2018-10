Lauritzen inn i trenarteamet til ungdomslandslaget

sport

44-åringen vil saman med tJohnny Jensen utgjera trenarteamet, fortel Norges Håndballforbund tysdag.

Den første samlinga er allereie 25. oktober, der ungdomslandslaget skal spela turnering i Romania.

– Det er fint at vi tek til med kampar med ein gong, så får eg danna meg eit inntrykk av spelarane. Det blir bra, seier den tidlegare Tyskland-proffen.

Lauritzen har 254 landskampar for Noreg og er nummer to på lista over flest spelte landskampar på herrelandslaget til Noreg i handball. Berre Steinar Ege har fleire.

Lauritzen trenar til dagleg eliteserieklubben Halden. Jobben med ungdomslandslaget kjem i tillegg.

