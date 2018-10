Perfekt norsk opning i curling-VM

sport

I opningskampen laurdag vann det norske laget 6–2 mot Slovenia.

Mens det norske laget plukka poeng jamt og trutt, fekk ikkje det slovenske laget poeng før i runde seks, då dei reduserte til 2–4. Då Noreg gjekk opp i 6–2 i runde sju vart kampen avslutta.

I kamp nummer to mot Canada tok Noreg leiinga 3–0 i første omgang, før vertsnasjonen reduserte til 3–2 i omgang nummer to. Laga følgde kvarandre tett utover i kampen, men til slutt var det nordmennene som stakk av garde med sigeren. Siffera vart 5–4.

Natt til måndag vart det utklassingssiffer då Noreg vann heile 14–3 over Japan.

Med tre sigrar leier det norske laget si gruppe, mens Slovakia følgjer bak med to sigrar på to kampar. Neste kamp for Noreg er mot Austerrike.

På det norske laget spelar Martin Sesaker, Eirin Mesloe, Wilhelm Næss og Ingvild Ekeli Skaga. Dei fire spelte også saman i førre VM. Då vart det fjerdeplass.

Gruppevinnarane går direkte til kvartfinale, mens toarane og trearane i dei fire gruppene skal ut i kvalifisering om dei fire siste kvartfinalebillettane.

