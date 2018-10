Carlsen står over opningsrunden

sport

Den norske verdsmeisteren er frontfigur på eit sterkt Vålerenga-lag som jaktar på ei topplassering.

Turneringen i Halkidiki, som på mange måtar er sjakkens svar på meisterligaen til fotballen, blir spelt over sju rundar. Kvar kamp består av seks parti. Det betyr at spelarane til to av laga må stå over kvar runde.

Fredag er Magnus Carlsen ein av spelarane som skal kvile. Dei tre andre norske spelarane på laget Aryan Tari, Kjetil A. Lie og Johan-Sebastian Christiansen skal på i aksjon.

Christiansen fekk tidlegare denne månaden tittelen stormeister under generalforsamlinga i Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE).

Før turneringa starta var berre fire av dei andre deltakarklubbane rangert framfor Vålerenga.

Schakklubben av 1911 og Nordstrand Sjakklubb stiller også i turneringen.

(©NPK)