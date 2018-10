sport

– Vi merker stor interesse for kampen laurdag. Langsidene er utselde, men det er framleis mogleg å kjøpe gode plassar på kortsidene, opplyser kommunikasjonsdirektør Svein Graff til NTB.

– Det er også meldt fint vêr, og dette lover bra.

Alt tyder på at kampen blir den mest sette heimelandskampen i Noreg sidan Tyskland var på besøk i VM-kvalifisering for over to år sidan.

