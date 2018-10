NFF-kontoen blir fylt opp med nasjonsliga-pengar

sport

Som deltakar i C-divisjonen i nasjonsligaen var Noreg garantert sju millionar kroner for deltakinga. No har Uefa avgjort at satsane skal aukast betrakteleg, skriv Nettavisen.

Berre solidaritetspengane ein får ved deltaking er no auka til 10,6 millionar kroner. Skulle Noreg vinne sin divisjon tikkar nye ti millionar kroner inn på kontoen til NFF. Den summen var tidlegare på 7,1 millionar kroner.

Kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund (NFF), Yngve Haavik, seier auken er ei gledeleg nyheit.

– Dette gir oss endå meir kraft i det sportslege utviklingsarbeidet, seier Haavik.

Noreg opna nasjonsligaen med 2-0-siger heime mot Kypros, før det vart 0-1-tap borte mot Bulgaria.

Laurdag ventar Slovenia på Ullevaal, før det er ny kamp same stad mot Bulgaria tysdag. Noreg avsluttar borte mot Slovenia og Kypros i november.

(©NPK)