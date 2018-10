Hovland håpar på jubileum

sport

– Det er jo ein milepæl i karrieren viss eg får min 25. kamp, men vi får venta og sjå korleis Lars (Lagerbäck) og resten av trenarteamet vel at vi skal starta laurdag, seier 29-åringen til NTB.

Skadane til Kristoffer Ajer og Tore Reginiussen, og det at Håvard Nordtveit må stå over kampen laurdag gjer at landslagssjefen blir tvinga til å bruka ein stopparduo som for han er heilt ny, i kampen mot Slovenia. Sigurd Rosted har vore først i køen bak dei nemnde, men rutine og relasjonar kan føra til at Hovland og Vegard Forren blir føretrekte. Dei var den mest brukte stopparduoen under Per-Mathias Høgmo.

– Vi har spelt mange kampar saman, både i Molde og på landslaget. Vi har vore med på både opp- og nedturar og har litt bagasje med oss som kan vera positivt, men Sigurd har vore med lenge no og har vel venta på denne moglegheita han òg, så vi får sjå kva dei bestemmer seg for, seier Hovland.

Han seier at det har vore drilla ulike konstellasjonar under trening.

– Dei var godt samspelte dei som har spelt i forsvaret den siste tida, så vi må bretta opp ermane. Uansett kven som måtte få moglegheita, handlar det om å stengja igjen og vinna kampen.

Forståeleg fråvær

Hovland og Forren debuterte begge under vinterturen til Thailand i 2012, der dei fekk den einaste omgangen sin saman under Egil «Drillo» Olsen. Under Høgmo danna dei stopparpar heile 11 gonger, mellom anna i den siste kampen hans som sjef.

Forren spelte ikkje førstelagsfotball den første tida etter at Lars Lagerbäck blei tilsett og er i troppen til svenskane for første gong no. Hovland starta to av Lagerbäcks tre første kampar som Noreg-sjef, men så blei det stille.

– Det var forståeleg. Eg var ferdig i Nürnberg i fjor sommar. Eg hamna i Sogndal og hadde ein dårleg haust både personleg og for laget sin del då vi rykte ned, seier han.

– Så fekk eg høve til å reisa til Trondheim og Rosenborg. Då måtte eg berre hiva meg rundt og ta imot. No har eg fått høve til å vera med her, og det høvet har eg tenkt å gripa.

Gulrot

Hovland ønskjer ikkje berre å vera ei nødløysing under denne samlinga.

– Sjølvsagt vil det vera kjekt om eg får den 25. kampen, men eg har lyst til å vera med endå lenger, og så lenge som mogleg. Eg håpar å prestera godt nok til å bli med i diskusjonen om å få bli med også når dei andre er tilbake, seier han til NTB.

– Det er vanskeleg med mange gode spelarar å konkurrera med, men eg tek dette som ei gulrot og held fram å jobba.

(©NPK)