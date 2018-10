Norway Chess med nye «revolusjonerande» reglar

sport

Mattogpatt skriv at det vert innført kortare omtenkingstid, og armageddonparti skal føre til meir spenning.

I 2018-turneringa enda 80 prosent av partia i remis. Dette vil arrangøren prøve å unngå for framtida.

Før den sjuande turneringa i rekka vert den totale omtenkingstida redusert til to timar. Det blir inga tilleggstid per trekk eller ekstra tid ved 40 trekk.

Det blir gitt to poeng for kvar siger. Ved remis skal det spelast eit såkalla armageddonparti der kvit får eitt minutt ekstra og må vinne. Vinnaren av partiet får 1,5 poeng, medan taparen får 0,5 poeng. Svart vinn ved remis.

Forskjellen mellom siger og remis blir potensielt 1,5 poeng, og gevinsten ved å vinne blir dermed større.

– Målet er å få fleire avgjorde parti og færre parti med remis, heiter det i ei pressemelding frå Norway Chess-sjef Kjell Madland.

Verdsmeister Carlsen er positiv til nyvinninga.

– Eg synest det er superspennande, og eg håpar at alle har lyst til å vere med på det, at dei ikkje blir skremde bort. Eg trur også folk vil spele beinhardt i partia for å sleppe armageddon, seier Carlsen til rettshavar TV 2.

(©NPK)