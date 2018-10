Fleire eliteserieklubber i faresona økonomisk

sport

Tala for første halvår 2018 viser at driftsinntektene i Eliteserien og OBOS-ligaen er på rekordhøge 854 millionar kroner. Men også driftskostnadane er høgare enn nokon gong: 937 millionar kroner.

Etter blant anna inntekter frå sal av spelarar viser resultatet eit underskot på 23 millionar kroner.

– Tala til toppklubbane i Noreg viser at kostnadsnivået har auka meir enn dei har klart å hente inn i inntekter det første halvåret. Sjølv om ingen klubbar er i raud sone i Eliteserien no, vil det ikkje gå lang tid før fleire vil falle ned i denne sona om klubbene ikkje snur den negative trenden, seier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i NFF i ei pressemelding.

Haugesund trøblar

Nordhaug seier at enkelte klubber har eit urovekkjande stort underskot første halvår.

Haugesund, som opplever sportsleg suksess denne sesongen, må lage ein handlingsplan for å skaffe seg positiv eigenkapital og slik behalde klubblisensen. Situasjonen er tilsvarande for 1.-divisjonsklubbene Jerv og Strømmen.

Dei to sistnemnde har fått irettesetjingar for ikkje å ha nådd målet i sine handlingsplanar under NFFs finansielle oppfølgingssystem. I tillegg har Nest-Sotra fått ei irettesetjing for ikkje å ha oppnådd positiv eigenkapital per 30. juni i år, slik målet var.

Fristen for å ha positiv eigenkapital er sett til 31. oktober, med rapporteringsfrist 30. november.

Bekymra

Fotballpresident Terje Svendsen seier det er urovekkjande å sjå at kostnadane har auka såpass mykje, mens klubbane ikkje har greidd å auke inntektene tilsvarande.

– Eg likar heller ikkje at så mange klubber får reaksjonar for ikkje å nå måla i sine eigne handlingsplanar, eller at så mange nye klubbar må få på plass eigenkapitalen gjennom hausten, seier Svendsen, som legg til at det også er mange klubbar som leverer solide resultat.

På kvinnesida er tala samla sett positive. Toppserien hadde ei snittomsetning på 7,7 millionar kroner i første halvår og enda med eit driftsresultat på 335.000 kroner i snitt per klubb.

