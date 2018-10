Vinter-OL i Sør-Korea gav tresifra millionoverskot

sport

Det er Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) som i ei pressemelding opplyser om overskotet.

Presidenten i organisasjonskomiteen under vinter-OL, Lee Hee-beom, opplyste under eit møte i Buenos Aires i Argentina at overskotet ligg på minst 55 millionar dollar, det vil seie 454,5 millionar kroner.

– Vi gratulerer organisasjonskomiteen for at dei avvikla eit framifrå vinter-OL, som på alle måtar vart ein suksess, seier IOC-president Thomas Bach.

– Som følgje av dette vil IOC bidra til at vår del av overskotet blir fordelt til sport i Sør-Korea, seier han vidare.

Overskotet frå OL blir delt mellom IOC, organisasjonskomiteen bak OL, og den olympiske komiteen i vertslandet.

IOC ser på overskotet som eit resultat av Agenda 2020-planen. Planen vart utarbeidd for at kostnadane ved å arrangere OL skal haldast så låge som mogleg.

