To millionar i statsstøtte til VM i orientering

– Norges Orienteringsforbund er svært godt fornøgd med at det over statsbudsjettet er foreslått 2 millionar kroner til VM i orientering i 2019, sa president i Norges Orienteringsforbund, Astrid Waaler Kaas etter offentleggjeringa av statsbudsjettet måndag

Ho meiner at ei slik løyving er avgjerande for at norsk orientering skal kunne levere det beste VM i orientering så langt. Det er den uttalte målsettinga.

Styreleiaren for VM-organisasjonen i Østfold 2019, Sigmund Vister, gler seg også over tildelinga.

– Det er veldig gode nyheiter at vi er tildelt 2 millionar kroner over statsbudsjettet. At vi når gjennom med ei slik betydeleg tildeling er gledeleg, sjølv om det er noko mindre enn søknadsbeløpet, mente styreleiar Sigmund Vister.

I tillegg til dei nemnde 2 millionar kronene kan Vister og orienterings-VM glede seg over ytterlegare 1,3 millionar kroner som er løyvde over statsbudsjettet øyremerkt til kartproduksjonen i samband med meisterskapen.

