Storhamar slo til med bortesiger i meisterligaen

Bortsett frå ein litt tung midtperiode leverte Storhamar ein veldig bra bortekamp. Nostår laget frå Hamar med 6 poeng etter at fem kampar spelt i gruppe E. Dermed lever framleis håpet om å avansere til cupspelet.

Tidleg i 1. periode gav Robin Dahlstrøm gjestene frå Hamar ein flott start på kampen. Victor Svensson grov pucken fram frå rundvanta og fann Dahlstrøm framfor mål. Patrick Thoresen fekk også assist på målet.

Heimelaget pressa ganske hardt på for å få utlikninga, men Oskar Östlund stod glimrande og redda alle tolv skot i opningsperioden.

Tsjekkarane leidde

Han måtte derimot kapitulere 2.20 ut i midtperioden på Ondej Kovarciks avslutning etter klikk-klakk-hockey frå heimelaget. Med to Storhamar-spelarar i utvisingsboksen sende Tomas Marcinka Trinec opp i 2–1

Fredrik Söderströms mannskap var gode innleiingsvis i tredje periode. Steffen Thoresen hadde ein kjempesjanse, men bomma på pucken i avgjerande augneblink. Eirik Salsten gjorde det meste riktig då han limte pucken i krysset og utlikna til 2–2 for dei blågule frå Hamar.

– Veldig bra periode så langt. No går vi for siger, for vi treng seks poeng, sa Söderström frå boksen under eit stopp i spelet.

Ville ha keeper ut

I ein timeout fire minutt før ordinær tid var ute bad han Östlund forlate buret ved første og beste anledning.

1.21 minutt før slutt vart Victor Svensson matchvinnar etter ei flott framspeling av Patrick Thoresen.

Storhamar opna turneringa med å slå finske Tappara etter straffar og tok to poeng. Laget tok også eitt poeng mot Djurgården på heimebane etter å ha tapt i forlenging. Sidan den gong har det blitt to solide bortetap for dei same laga.

Det tsjekkiske laget gjestar Hamar neste tysdag.

