Norsk gull til Hvas i ungdoms-OL i svømming

sport

Hvas (18) var favoritt etter å ha vore over fire sekund raskare enn nestemann på lista i kvalifiseringa. I finalen måndag var han 1,71 sekund framfor nestemann på lista, med tida 1.59,58. Det er ny norsk rekord på distansen.

Thomas Ceccon tok sølv med 2.01,29, mens canadiske Finlay Knox tok bronse med 2.01,91.

Ifølgje TV 2 er Hvas' tid under A-kravet til OL i Tokyo, så han blir truleg å sjå der. Ungguten slo gjennom som 17-åring i fjor haust med bronse på same distanse i kortbane-EM for seniorar.

– Det er heilt rått igjen av Tomoe, seier landslagssjef Petter Løvberg til TV 2.

– Han viser at bronsen frå kortbane-EM ikkje berre var eit blaff. Det er spesielt gledeleg at han no viser stor framgang på langbane. No har svømminga 100 prosent fokus. Det kan bli moro for norsk svømming framover. No har Noreg to etablerte svømmarar som kjempar heilt der oppe.

Bærumssvømmaren kvalifiserte seg også til finale på 100 meter rygg. Han hadde tredje beste tid inn til finalen med norsk juniorrekord 54,93. Han valde likevel å droppe finalen for å gi alt på 200 meter medley.

Hvas har til saman ni norske seniorrekordar trass sin unge alder og er svært allsidig. Han leier an i medley, butterfly- og ryggsvømming. Han har dessutan fleire juniorrekordar, der han også dominerer i brystsvømming.

(©NPK)