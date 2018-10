Nest-Sotras keepertrenar utestengt etter grove Twitter-meldingar

sport

Utestenginga vart offentleggjort av Norges Fotballforbund tysdag.

30. september la Johansen ut to meldingar på Twitter der han med svært grov språkbruk skildra korleis han følte dommarane i 1. divisjon jobba mot eige lag.

– Å reise rundt i dette landet å bli pissa på av dykk helg etter helg har vore ei oppleving. Det held no. Ta å send ut nokre dommarar med ryggrad neste helg å kall tilbake sirkusklovnane, var den eine meldinga.

Norges Fotballforbund samanliknar saka med då John Arne Riise langa ut mot ein dommar framfor ope TV-kamera i 2016. Thomas Lehne Olsens dommarutblåsing denne sesongen vart også vurdert, men disiplinærutvalet peiker på at språkbruken til Johansen er «grovare» enn i saka med LSK-spissen.

– Disiplinærutvalet kan heller ikkje sjå at det er kome nokon uoppfordra unnskyldning frå Erlend Johansens side, skriv utvalet på NFFs nettstad.

– Disiplinærutvalet finn etter ei heilskapsvurdering at innstillinga frå påtalenemnda om karantene på to obligatoriske kampar for førstelaget til klubben vil vere ein passande reaksjon, legg utvalet til.

Karantenen betyr at Johansen ikkje blir å finne på Nest-Sotras benk mot Sandnes Ulf og Tromsdalen.

