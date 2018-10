Løfshus om påstått dopingsvikt under OL: – Skuffande

sport

Løfshus, som var landslagsleiar under OL sist vinter, seier til VG at han likar avsløringane frå den tyske TV-kanalen ARD svært dårleg.

– Dette er skuffande. Det er jo IOC sitt ansvar. Dei må sørgje for at det er kvalitet på dette. At dei ikkje klarer det er noko eg ikkje forstår at går an i 2018. Det er overraskande viss slikt sviktar, seier Løfshus.

Det er nytt videomateriale som avdekkjer grove sikkerheitsbrestar i antidopingarbeidet under OL sist vinter, ifølgje den tyske kringkastaren ARD. Kanalen har fått tilsendt ein video frå ein varslar som viser eit ulåst kjøleskap med urinprøver inne på eit testrom.

– Det mest oppsiktsvekkjande er sikkerheita til utøvarane, seier Løfshus, som grøsser over det som ser ut til å vere ei svært lemfeldig behandling av dopingprøvene.

Også konfidensielle papir skal ha lege fullstendig tilgjengeleg i kontrollromma i OL-byen Pyeongchang utan at nokon kontrollørar var til stades. Ifølgje idrettsjuristen Michael Lehner vil det vere stor sjanse for at dopingtekne OL-utøvarar kan bli frikjende dersom det kan bevisast at dopingprøvene ikkje har vore handtert på riktig måte.

– Det finst ikkje noko lettare forsvar. Alle prøvar som var i dette dopinglaboratoriet er ubrukelege, seier Lehner til ARD.

(©NPK)