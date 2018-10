B-prøven til Bryhnisveen også positiv

sport

Advokaten til spelaren, Morten Justad Johnsen, stadfestar dette overfor avisa.

Det var etter treningskampen mot Stjernen 21. august at Bryhnisveens urinprøve viste seg å vere positiv. Prøven inneheldt eit forbode stoff som står på WADAs forbodsliste.

– Han samarbeider no tett med Antidoping Norge, for å få eit svar på dette. Han ønskjer å finne ut av kva han har fått i seg og eventuelt korleis, seier advokaten.

Saka skal no behandlast vidare i Antidoping Norge.

– Vi skal no jobbe vidare for å få fram alle detaljar i denne saka, før vi legg fram saka for påtalenemnda. Då er det opp til dei om dei er fornøgde med det arbeidet som vi har gjort. Er dei ikkje det vil saka bli sendt tilbake for å få fram endå meir. I slike saker er det alltid viktig at alle sider kjem fram, slik at ingen ting kan bli feil, fortel kommunikasjonsleiar Halvor H. Byfuglien i Antidoping Norge.

