Tysk TV-kanal hevdar å ha avslørt dopingsvikt under OL i Sør-Korea

sport

Kanalen har fått tilsendt ein video frå ein varslar som tilsynelatande viser eit ulåst kjøleskap med urinprøver inne på eit testrom, skriv Dagbladet.

ARD hevdar vidare at også konfidensielle papir låg fullstendig tilgjengeleg i kontrollrommet utan at nokon kontrollerar var til stades. Og ifølgje medarbeidarar i kanalen var ikkje dette dei einaste tilfella av svikt i rutinane hos arrangøren i Pyeongchang.

– Galskap

Etter avsløringane om utstrekt dopingjuks under OL i Sotsji fire år tidlegare, var det klart kva jobb som måtte gjerast opp mot vinterleikane i 2018. Ein hadde ikkje råd til tabbar. Likevel ser det ut til å ha skjedd.

– Etter minoppfatning kan ein ikkje gå frå kontrollrommet utan at nokon følgjer med. Det er definitivt ikkje greitt, spesielt ikkje når det er tatt prøver der og det ligg dokumentasjon i rommet, seier den mangeårige dopingkontrolløren Volker Laakmann, som ARD har intervjua i samband med dei siste avsløringane.

Eit anna intervjuobjekt er den sveitsiske laglegen Lukas Weisskopf, som var til stades under OL og seier han opplevde tilsvarande omstenda.

– Alt er heilt ope. Ein kan manipulere alle prøvene eller fjerne dei. Galskap, seier Weisskopf.

– Kan gi nye dommar

ARD trekker fram moglegheita for at dette gjer at dopingtatte utøvarar frå OL i vinter kan få utestengingane eller straffane sine oppheva.

Ifølgje idrettsjuristen Michael Lehner vil det vere stor sjanse for å bli frikjent dersom det blir bevist at dopingprøvene ikkje har vore handtert på riktig måte.

– Det finst ikkje noko lettare forsvar. Alle prøver som var i dette dopinglaboratoriet er ubrukeleg, seier Lehner.

WADA-erkjenning

Ifølgje ARD skreiv Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) i OL-rapporten sin at «ulåste kjøleskap» og «manglande sikkerheitspersonell» fanst ved enkelte anledningar.

Kanalen hevdar derimot å sitje på meir videomateriale som viser korleis antidopingarbeidet svikta gjentatte gonger.

Det er Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) som har ansvaret for dopingkontrollane i OL. Den nemnde laglegen Weisskopf hevdar å ha levert sine bekymringar rundt antidopingarbeidet i Pyeongchang til IOC for eit halvår sidan, men han har framleis ikkje fått svar.

(©NPK)