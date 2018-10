Tvedt fryktar etterslep på idrettsanlegg

sport

Idrettspresidenten reagerer blant anna på at det i forslaget til statsbudsjett heller ikkje i år vil bli full kompensasjon for vare- og tenestemoms på frivillig arbeid. I ei pressemelding skriv Norges Idrettsforbund at det framleis kjem til å mangle 400 millionar kroner på full kompensasjon krone for krone.

– Det er skuffande, og det er heller ikkje bra at momskompensasjonen for bygging av anlegg blir mangelfull, og etterslepet aukar, seier Tvedt.

Han meiner idrettslag vil vegre seg mot å byggje anlegg på grunn av uvissa med finansiering.

– Når verken private eller kommunar betaler moms, blir det feil at idrettslaga må betale momsen sjølv.

– Det er likevel positivt at auken i ordninga med kompensasjon for vare- og tenestemoms er på 134 millionar kroner, langt meir enn prisveksten skulle tilseie, seier Tvedt.

Av positive signal i budsjettforslaget trekkjer Norges Idrettsforbund fram forslaget om meir pengar til tiltak som blant anna sikrar at barn frå familiar med vedvarande låginntekt kan delta i fritidsaktivitetar.

– Budsjettet tar dette på alvor, og vi applauderer. Naturlegvis er dette ikkje pengar som skal komme idrettsorganisasjonen til gode, men som vil gi endå fleire barn og ungdom moglegheita til å inngå i fellesskapet og aktivitetstilbodet til idretten og dei andre frivillige organisasjonane, seier Tvedt.

(©NPK)