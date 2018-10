Topptrenarane sin dom over nasjonsligaen

sport

Den nye turneringa som gir fire plassar i 2020-EM, rullar vidare dei to komande vekene.

– Eg er positiv til at det blir fleire kampar som tel, men eg er vel ikkje så sikker på at Erik Hamrén (Island-trenar) synest dette er så moro no. Det vi ser er jo også at det er ulike måtar å gjere dette på. Italia gjorde ni byter mellom sine to første kampar, seier Ståle Solbakken til NTB.

To norske trenerveteranar, Nils Arne Eggen og Egil Olsen, med erfaring også frå landslaget, synest nyvinninga er bra.

– Det at du spelar om noko er alltid viktig etter mi meining. Altså, på klubbnivå øver ein seg ikkje mykje på Champions League om du spelar treningskampar. Så eg er positiv til Nations League og trur dette kjem til å bli brukt også av Fifa etter kvart, seier Eggen til NTB.

Dobbelt

– Det gjer jo at ein slepper treningskampar. Eg trur ikkje dette betyr så mykje for laga i A- og B-nivået. Det største er jo for dei som spelar i D. Dei er jo også sikra ein plass i EM. Eg trur Noreg (C) har ein bra sjanse i sin pulje, seier Egil Olsen til NTB.

Noreg møter Slovenia laurdag og Bulgaria tysdag. Begge kampane går på Ullevaal. Gruppevinnaren får plass i eit sluttspel der ein EM-billett ligg i potten. Kypros er siste lag i puljen til Noreg.

Dei siste gruppekampane, borte mot Slovenia og Kypros, blir spelt i november.

(©NPK)