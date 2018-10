Toppserien-premiere sett til 23. mars

sport

Siste serierunde skal spelast 16. november. Norges Fotballforbund (NFF) opplyser at det er blitt lagt til rette for at kvinnelandslaget får best mogleg førebuingar i tida før VM.

Toppserien tar sommarpause frå 19. mai til 27. juli.

– VM i Frankrike legg føringar for hovudterminlista og er viktig for oss å leggje best mogleg til rette for. Ei av erfaringane frå EM-sluttspelet i 2017 var at inngangen vart for hard for nøkkelspelarar. Eg er glad for at vi har fått på plass ei terminliste som burde vareta behova for bådeToppserielaga og landslaget. Eg ønskjer også å rose klubbane som har vore med på å leggje til rette for ei lang oppkøyringsperiode før VM, seier fotballpresident Terje Svendsen i ei pressemelding.

Han fortel at klubbane ønskte tidleg start på sesongen og fri under VM.

– Derfor blir det start i mars, medan siste runde før VM blir «Superweekend» 18.- 19. mai. Det var også eit ønske om å utvide sesongen etter internasjonal periode i november, seier Svendsen.

Toppfotball Kvinner har vore med i terminlistearbeidet. Dagleg leiar Hege Jørgensen er fornøgd med utfallet.

– Det har vore ein god prosess, der vi har følt at klubbane har blitt lytta til samtidig som vi har prøvd å ta omsyn til internasjonale periodar for landslaga. Det er særleg utfordrande å få til optimal flyt i sesongar der Noreg deltar i meisterskap, men vi meiner vi likevel har komme fram til eit godt resultat, seier Jørgensen.

(©NPK)