Skogheim får ikkje ny Ull/Kisa-kontrakt

Det betyr at Vegard Skogheim ikkje får fortsetje som hovudtrenar i Jessheim-klubben. Han har trent gultrøyene i tre sesongar.

– Ull/Kisa Fotball er svært godt fornøgd med jobben Vegard Skogheim har gjort i dei snart tre sesongane han har vore her, men etter fleire rundar i haust har vi landa på at vegen vidare vil bli med ein ny hovudtrenar frå vi startar opp i januar 2019, seier dagleg leiar Cato Strømberg, ifølgje RB.

- Skogheim sjølv respekterer avgjerda, men hadde håpa å fortsetje vidare på Jessheim, heiter det i ei pressemelding frå klubben.

Under Skogheims leiing spelte Ull/Kisa kvalifisering til Eliteserien i fjor. Det kan klubben klare også i år.

– For dei attståande kampane er vi i posisjon til å få ei ny kvalifisering, og eg vil gjere alt i mi makt for at vi skal klare det, seier Skogheim.

