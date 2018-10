RBK-Hansen klar for comeback om han trengst

sport

Sten Grytebust melde forfall måndag til kampane mot Slovenia (laurdag) og Bulgaria (tysdag).

– Sten er også skadd, så vi er nede i to målvakter. Vi har bestemt oss for at vi ikkje kallar inn nokon no, men vi har snakka med André. Får vi problem, er han klar til å hoppe rett inn, sa Lagerbäck på pressekonferansen måndag.

Jarstein er Noregs soleklare førstekeeper. Hertha Berlin-proffen var tilbake etter eit kort skadeavbrekk i 0-0-kampen mot Mainz i tysk Bundesliga i helga.

Hansen valde for nokre månader sidan å seie nei til landslaget etter fleire sesongar utan å få dei store sjansane. Hansen har sagt seg villig til å stille opp dersom det oppstår «ei krise».

Lagerbäck ville ikkje vurdere Hansen opp mot Jarstein og Nyland då VG spurde måndag.

– Derimot kan eg seie at han har gjort ein veldig, veldig bra sesong. Han har nok redda nokre poeng for Rosenborg, sa Lagerbäck.

