Grønt lys for kvinnehopparar i Raw Air: – Ein milepæl

Arrangementet fekk klarsignal måndag då det vart stadfesta at Raw Air for kvinner får 1 million kroner over statsbudsjettet.

– Dette er ein milepæl for kvinnehopp. Eg gler meg stort til å få delta i Raw Air. No får vi endå ei spennande turnering på kalenderen, seier Lundby i ei pressemelding frå Norges Skiforbund.

Startskotet går med kvalifisering i Holmenkollen 9. mars og individuelt renn dagen etter. Som i turneringa til herrane blir kvart einaste hopp teljande i samandraget. Lundby og co. skal totalt gjere ni svev kvar på seks dagar.

Løft

Det er kvalifisering og individuelt renn i Lillehammer 11. og 12. mars, medan det heile vert avslutta i Granåsen i Trondheim dei to følgjande dagane.

– Viss vi skal vere den største hoppnasjonen i verda, må kvinnehopp løftast. Raw Air er eit fantastisk arrangement som får mykje merksemd, og eg ønskjer å sjå kvinner hoppe i Raw Air. Derfor bidrar vi med pengar til dette arrangementet. Eg trur vi om få år vil få sjå at kvinnene hoppar like langt og kanskje lengre enn gutane, seier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Banebrytande

Hoppsjef Clas Brede Bråthen meiner det er eit viktig grep av Noreg å sleppe hoppjentene til i Raw Air. På herresida har det allereie blitt arrangert to gonger.

– Den første store turneringa for jenter startar i Noreg, og det følast veldig riktig i alle perspektiv. Vi har vore ein pådrivar sidan starten, bidratt med gode arrangement heile tida, og no har vi den beste jentehopparen i verda og er i ferd med å få det beste laget, seier Bråthen.

– Raw Air «Ladies» er verkeleg banebrytande. Kvinnehoppinga har aldri vore meir spektakulær og synleg. Vi gler oss skikkeleg til å bli ein del av turneringa seier landslagstrenar Christian Meyer.

Slik blir Raw Air-programmet for kvinner neste år:

* 9. mars: Holmenkollen (kvalifisering)

* 10. mars: Holmenkollen (individuelt renn)

* 11. mars: Lillehammer (kvalifisering)

* 12. mars: Lillehammer (individuelt renn)

* 13. mars: Trondheim (kvalifisering)

* 14. mars: Trondheim (finale).

