Eliteserien får seriestart siste helga i mars

Seriestarten går dermed tre veker seinare enn kva som var tilfellet i år. Siste serierunde er lagt til første helga i desember. NM-finalen vert spelt 8. desember.

Inneverande sesong vart innleidd allereie 11. mars. Det skapte mykje trøbbel og hovudbry i NFFs lokale. Vinteren hadde på ingen måte sloppe taket på det tidspunktet, og fleire kampar måtte flyttast som følgje av utfordringar med baner og vêr.

Mange har tatt til orde for at fotballsesongen i framtida må starte seinare. NFF har på si side argumentert med at det er nødvendig å begynne tidleg, blant anna for å leggje til rette for dei klubbane som skal ut i europacupkvalifiseringar på sommarstid.

– Løysinga som no er valt, sørgjer for å vareta begge omsyn og er eit kompromiss som partane står samla bak. Inngangen frå NFF og NTF (Norsk Toppfotball) har vore noko ulik. Medan ei samla landslagsleiing har ønskt tidleg start og sein avslutning, har NTF vore like tydeleg i ønsket om sein start og sein avslutning. Det kompromisset og den føreseielegheita som no ligg føre, meiner eg samla sett er ei god løysing for norsk fotball, seier fotballpresident Terje Svendsen i ei pressemelding.

Hovudterminlista for åra 2020–2022 er også blitt vedtatt. NFF går for tidleg seriestart annakvart år. Det betyr at Eliteserien i 2020 startar i midten av mars, medan siste runde går den siste helga i november.

