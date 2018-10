Solbakken flyg høgt i Europaligaen

sport

Torsdag slo FCK til med ein knallsterk bortesiger i Frankrike. Avgjerda kom på overtid etter at det danske laget hadde vore i trøbbel på vegen dit.

Avisa Ekstra Bladet kalla det «eit mirakel» at FCK klarte å halde på 1-0-leiinga til langt ut i kampen.

– Det er ein fantastisk prestasjon å slå et lag frå ein av Europas topp-5-ligaer og på bortebane, sa Solbakken.

– Ein treng litt flaks og marginar for å kunne vinne ein kamp som dette. Dette kunne gått begge vegar, og eg ville vore tilfreds med 1–1. Det var ein kamp med mange omdiskuterte situasjonar.

FCKs Carlos Zeca vart utvist (to gule kort) for å ha feira sigersmålet litt for nær tribunen.

FCK har fire poeng på to kampar og møter Slavia Praha heime seinare i oktober. Skulle det bli tre danske poeng i den kampen, er vegen til cuprundane i Europaligaen ikkje så lang.

Tidlegare i haust slo FC København ut italienske Atalanta i kvalifiseringa til Europaligaen. – Det er ein av de sterkaste prestasjonane i mine år med FCK. Atalanta hadde kjøpt inn ei rad spelarar og skulle berre kvalifisere seg for gruppespelet, seier Solbakken til NTB.

(©NPK)