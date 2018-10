Brady inn i 500-klubben

sport

Det skjedde i Patriots' 38-23-siger over Indianapolis Colts. Brady serverte Josh Gordon med ein 34-yardpasning.

– Eg tenkjer at alle desse tinga, milepælane … det er så mange menneske som bidrar, alle desse menneska som har jobba verkeleg hardt. Ein quarterback kastar ikkje til seg sjølv. Dette er ei ære til laget. Ganske kult, sa Brady, som har spelt heile karrieren for New England Patriots.

Brady er den tredje spelaren i NFL-historia som har nådd 500 touchdownpasningar. Peyton Manning gav seg med 539, mens Brett Favre klarte 508 før han la opp.

Brady har dessutan moglegheita til å notere NFL-rekord for talet på sigrar. Triumfen torsdag var den 226. i karrieren, og han deler dermed bestenoteringa med Colts-veteranen Adam Vinatieri (45).

(©NPK)