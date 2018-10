Jacobsen nominert til WADAs utøvarkomité

sport

Det er NIFs utøvarkomité som har vedtatt at den ønskjer langrennsløparen Jacobsen fremja som norsk kandidat til komiteen. Nominasjonen vert gjort i fellesskap med Antidoping Norge og Kulturdepartementet.

– Astrid er ein svært god kandidat til dette svært viktige vervet. Ho har lang erfaring som toppidrettsutøvar og vil forvalte verdiane våre i norsk idrett på ein framifrå måte. Vi er veldig glade for at ho har stilt seg til disposisjon, og vi er sikre på at hennar kandidatur vil gi WADA eit positivt løft. Ho vil tilføre utøvarkomiteen betydeleg kompetanse i antidopingarbeidet, seier idrettspresident Tom Tvedt.

Jacobsen kan oppnemnast til WADAs utøvarkomité i ein periode på tre år frå 2019, med moglegheit for ei eventuell forlenging på ytterlegare tre år.

31-åringen er frå før medlem av Antidoping Norges meldepliktskomité, og ho har også skaffa seg medisinsk kompetanse gjennom studiane sine.

Det skal veljast tre nye medlemmer til WADAs utøvarkomité. Fristen for å nominere kandidatar er fredag denne veka.

(©NPK)