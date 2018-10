Vinden øydela for Lundby & co.

sport

Lundby var tredje best under kvalifiseringa tysdag, mens Silje Opseth var fjerde best.

Det var klart før rennet at japanske Sara Takanashi hadde vunne samanlagt. Ho stod med 460 poeng, mens slovenske Ema Klinec tok andreplassen med 265. Lundby følgde på tredje med 260.

Anna Odine Strøm vart totalt nummer ni.

– Dette er vi svært godt fornøgde med, og vi jobbar på fram mot vinterstarten, skriv hoppsjef Clas Brede Bråthen i ei tekstmelding.

Konkurransen for menn skal etter planen starte 14.15, men då må først vinden løye.

