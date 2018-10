Varden ny generalsekretær i skiskyttarforbundet

sport

Det opplyser skiskyttarforbundet i ei pressemelding. Varden tar over etter Rakel Rauntun, som hadde jobben i ti år.

– Eg gleder meg til å ta fatt på spennande og utfordrande arbeidsoppgåver som generalsekretær for NSSF. Eg er audmjuk i forhold til at eg ikkje har ein bakgrunn frå idretten, men eg er trygg på at eg har mykje å tilføre med dei erfaringane eg har opparbeidt meg gjennom fem år som bedriftsrådgivar og tolv år som toppleiar for ulike type verksemder, seier Varden.

– Eg er topp motivert og skal gjere mitt ytste for å levere verdi saman med dyktige og kunnskapsrike medarbeidarar, og eit kompetent og engasjert styre, seier ho vidare.

Den førre jobben til Varden var som kommersiell direktør i Stiftelsen Norges Varemesse.

