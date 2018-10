Thingnes Bø tilbake etter norovirus

sport

Han fekk viruset i midten av september, og var sjuk i fjorten dagar. Det gjorde at han blant anna gjekk glipp av NM i rulleskiskyting. Måndag var han tilbake i lett trening.

– Johannes har vore sjuk før, men eg trur aldri at han har vore sjuk i fjorten dagar samanhengande før, seier sportssjef Odd-Bjørn Hjelmeset til TV 2.

Neste samling for landslaget startar 9. oktober. Da er håpet at Bø er tilbake i full trening. To veker med norovirus er naturlegvis ikkje bra for sesongoppkøyringa.

– Det er aldri optimalt å vere sjuk. Men Johannes har ei eiga evne til å vere lettrent og ta igjen trening, så vi er ikkje veldig bekymra, seier Hjelmeset.

25-åringen har god tid på å førebu seg framover; det er litt over to månader til sesongstarten. Første renn i verdscupen for herrar er normaldistanse i Pokljuka 5. desember.

